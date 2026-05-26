Фицо: к иску против ЕК по газу из России могут присоединиться другие страны
Ряд стран Евросоюза может поддержать иск Братиславы против Европейской комиссии (ЕК) в связи с планами по отказу от импорта российского газа. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо , видеозапись его выступления опубликована в соцсети Facebook
По словам Фицо, Словакия уже подала жалобу на Еврокомиссию из-за решения, предусматривающего прекращение поставок российского газа в страны ЕС к 2027 г. Словацкий премьер-министр подчеркнул, что многие представители ЕС отметили сильную аргументацию.
«Многие премьеры мне намекают, что, возможно, присоединятся к нам», – сказал Фицо.
23 апреля Фицо заявил, что странам Европы будет сложно обойтись без импорта российской нефти. Словацкий премьер отметил, что остановка поставок нефти по трубопроводу «Дружба» нанесла ущерб в размере более 10 млрд евро гражданам стран Евросоюза. Он уточнил, что в результате конфликта США и Ирана население вынуждено платить повышенную цену за нефтепродукты.
Словакия вновь начала получать нефть по «Дружбе» с 02:00 по местному времени (03:00 мск) 23 апреля.
28 марта Фицо сказал, что Словакия не поддержит 20-й пакет санкций против РФ, если ЕК в вопросе нефти останется на стороне Украины. Ранее он заявил, что ЕС не должен ставить интересы Украины выше интересов государств – членов союза, таких как Словакия или Венгрия. Он также выразил недовольство тем, что Еврокомиссия не представила предложений по снижению цен на электроэнергию, несмотря на неоднократные просьбы премьер-министров и глав государств ЕС.