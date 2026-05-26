Фицо: к иску против ЕК по газу из России могут присоединиться другие страны

28 марта Фицо сказал, что Словакия не поддержит 20-й пакет санкций против РФ, если ЕК в вопросе нефти останется на стороне Украины. Ранее он заявил, что ЕС не должен ставить интересы Украины выше интересов государств – членов союза, таких как Словакия или Венгрия. Он также выразил недовольство тем, что Еврокомиссия не представила предложений по снижению цен на электроэнергию, несмотря на неоднократные просьбы премьер-министров и глав государств ЕС.