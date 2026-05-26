Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,469-1,3%CHKZ16 550-2,07%BISVP10,39-4,24%IMOEX2 580,25-0,69%RTSI1 134,17-0,86%RGBI118,86-0,21%RGBITR781,48-0,17%
Главная / Политика /

Фицо: к иску против ЕК по газу из России могут присоединиться другие страны

Ведомости

Ряд стран Евросоюза может поддержать иск Братиславы против Европейской комиссии (ЕК) в связи с планами по отказу от импорта российского газа. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо , видеозапись его выступления опубликована в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Фицо, Словакия уже подала жалобу на Еврокомиссию из-за решения, предусматривающего прекращение поставок российского газа в страны ЕС к 2027 г. Словацкий премьер-министр подчеркнул, что многие представители ЕС отметили сильную аргументацию.

«Многие премьеры мне намекают, что, возможно, присоединятся к нам», – сказал Фицо.

60 лет «Дружбы»

Бизнес / ТЭК

23 апреля Фицо заявил, что странам Европы будет сложно обойтись без импорта российской нефти. Словацкий премьер отметил, что остановка поставок нефти по трубопроводу «Дружба» нанесла ущерб в размере более 10 млрд евро гражданам стран Евросоюза. Он уточнил, что в результате конфликта США и Ирана население вынуждено платить повышенную цену за нефтепродукты.

Словакия вновь начала получать нефть по «Дружбе» с 02:00 по местному времени (03:00 мск) 23 апреля.

28 марта Фицо сказал, что Словакия не поддержит 20-й пакет санкций против РФ, если ЕК в вопросе нефти останется на стороне Украины. Ранее он заявил, что ЕС не должен ставить интересы Украины выше интересов государств – членов союза, таких как Словакия или Венгрия. Он также выразил недовольство тем, что Еврокомиссия не представила предложений по снижению цен на электроэнергию, несмотря на неоднократные просьбы премьер-министров и глав государств ЕС.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её