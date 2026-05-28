Токаев: будущее России под руководством Путина будет ярким и многообещающим

Это второй государственный визит Путина в Казахстан с 2024 г., хотя по дипломатическому протоколу в одну страну обычно совершается только один госвизит за президентскую каденцию. Предыдущий государственный визит российского лидера в Казахстан состоялся 27–28 ноября 2024 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял повторный визит «очень высоким уровнем отношений» между Россией и Казахстаном.