Токаев: будущее России под руководством Путина будет ярким и многообещающим
Будущее России под руководством президента РФ Владимира Путина будет «ярким и многообещающим». Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с российским лидером в Астане.
В ходе встречи президент Казахстана также подчеркнул, что между Москвой и Астаной отсутствуют спорные вопросы. По его словам, страны взаимодействуют практически по всей международной повестке.
Путин прибыл в Казахстан 27 мая с трехдневным государственным визитом. В небе самолет российского президента сопровождали истребители и вертолеты ВВС Казахстана, а в аэропорту Астаны его встретил Токаев. Основные мероприятия визита проходят 28 мая. Это российско-казахстанские переговоры в узком и расширенном составах. Во второй половине дня Путин примет участие в V Евразийском экономическом форуме, а 29 мая – в заседании Высшего евразийского экономического совета.
Это второй государственный визит Путина в Казахстан с 2024 г., хотя по дипломатическому протоколу в одну страну обычно совершается только один госвизит за президентскую каденцию. Предыдущий государственный визит российского лидера в Казахстан состоялся 27–28 ноября 2024 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял повторный визит «очень высоким уровнем отношений» между Россией и Казахстаном.