Мема: Зеленскому выгодны удары дронов по гражданским объектам в Европе
Атаки дронов на европейских территориях – это способ втянуть НАТО в конфликт и заставить западные страны продолжать поддерживать Киев, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянном положении и пытается втянуть Европу в этот конфликт с Россией. Именно поэтому такие атаки дронов происходят на европейских территориях.
Мема подчеркнул, что предполагаемая атака дрона в Румынии не подтверждена как российская. Расследования еще не завершены, но лидеры ЕС и СМИ Европы уже пришли к выводу, что дрон был российским. Подобные инциденты служат для того, чтобы продемонстрировать, что Россия якобы является постоянной угрозой для Европы, сказал финский политик.
Мема призвал ЕС предоставить доказательства в рамках международного и независимого расследования этого вопроса.
«Если они откажутся допустить международное расследование в Румынии, мы можем сделать вывод, что это была операция «под чужим флагом» без каких-либо доказательств российской угрозы», – написал Мема.
29 мая в городе Галаце беспилотник неизвестного происхождения врезался в крышу 10-этажного жилого дома. Начался пожар, пострадали два человека. После этого МИД Румынии вызвал посла России. Президент Румынии Никушор Дан созвал заседание Высшего совета национальной обороны. Дан также заявил, что дрон был российским, но оказался на румынской территории после работы украинской ПВО над Рени. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что никто не может сказать, какого происхождения дрон, пока не проведет нужную экспертизу.