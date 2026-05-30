Туск призвал НАТО серьезно отнестись к словам Медведева

29 мая Медведев написал в своем канале в Max, что странам ЕС стоит «заткнуться» после инцидента с падением дрона на дом в Румынии. По его словам, прежде всего необходимо установить, кому принадлежал беспилотник. Но Медведев призвал обратить внимание на то, что европейские беспилотники, их комплектующие, а также другие виды вооружений и разведданные ежедневно используются в атаках на российскую территорию.