Туск призвал НАТО серьезно отнестись к словам Медведева
Странам НАТО следует внимательно воспринимать заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом в X написал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Поводом для заявления Туска стали слова Медведева о том, что для жителей стран Евросоюза «спокойный сон закончился». Польский премьер связал это высказывание с вопросами безопасности в регионе и призвал союзников по альянсу учитывать подобные сигналы и воспринимать эти факты и слова всерьез.
В своем сообщении глава польского правительства также упомянул инциденты с беспилотниками, которые ранее фиксировались на территории Польши, Прибалтики и Румынии.
29 мая Медведев написал в своем канале в Max, что странам ЕС стоит «заткнуться» после инцидента с падением дрона на дом в Румынии. По его словам, прежде всего необходимо установить, кому принадлежал беспилотник. Но Медведев призвал обратить внимание на то, что европейские беспилотники, их комплектующие, а также другие виды вооружений и разведданные ежедневно используются в атаках на российскую территорию.
По мнению Медведева, ответственность за произошедшее в Старобельске также должны нести лидеры стран ЕС. Он добавил, что жители европейских государств, на территории которых производятся беспилотники для нужд ВСУ, «не смогут спать спокойно».
Reuters со ссылкой на румынские власти сообщало, что БПЛА врезался в крышу десятиэтажного жилого дома в Галаце, после чего начался пожар. В результате инцидента пострадали два человека. После этого МИД Румынии вызвал посла России.