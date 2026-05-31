Оверчук: Россия не хочет возникновения проблем с газом в Армении

В последние месяцы власти Армении неоднократно заявляли о намерении развивать отношения с Евросоюзом, при этом подчеркивая отсутствие планов по выходу из ЕАЭС. 9 мая в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что Армения должна как можно раньше определиться, выбирает ли она путь сближения с Евросоюзом или остается в Евразийском экономическом союзе. Глава государства также подчеркивал, что Россия не против, чтобы Армения вошла в ЕС, но совместить это с членством в ЕАЭС невозможно.