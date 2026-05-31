Оверчук: Россия не хочет возникновения проблем с газом в Армении

Оверчук: Россия не хочет возникновения проблем с газом в АрменииПо его словам, заменить российский газ в республике нечем
В Армении возможно возникновение сложной ситуации в газовой сфере, и Россия не заинтересована в развитии такого сценария. Об этом в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.
По его словам, у республики нет альтернативы российскому газу – вопрос только в источнике поставок.
Оверчук добавил, что Армении достаточно взглянуть на карту и действующие трубопроводы, чтобы понять, от кого она будет получать газ с учетом 30%-ной пошлины, рыночной цены и доли посредников. Ситуация будет очень сложной, хотя Россия этого не хочет.
В последние месяцы власти Армении неоднократно заявляли о намерении развивать отношения с Евросоюзом, при этом подчеркивая отсутствие планов по выходу из ЕАЭС. 9 мая в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что Армения должна как можно раньше определиться, выбирает ли она путь сближения с Евросоюзом или остается в Евразийском экономическом союзе. Глава государства также подчеркивал, что Россия не против, чтобы Армения вошла в ЕС, но совместить это с членством в ЕАЭС невозможно.
Путин также рассказал о преимуществах, которые дает Армении участие в Евразийском экономическом союзе. Среди ключевых факторов он назвал доступ к емкому и защищенному рынку ЕАЭС, беспошлинную торговлю, гармонизированные технические и фитосанитарные нормы, а также упрощенную логистику. Президент также подчеркнул низкие цены на энергоносители: «600 евро в Европе и 150 с небольшим – несравнимая величина для Армении. Я перечисляю все подряд. Но это не единственное преимущество», – заявил он на пресс-конференции по итогам участия в заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Астане.
Вице-премьер Армении Мгер Григорян на том же заседании ВЕЭС заявил, что Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), учитывая национальные интересы всех государств – членов объединения.