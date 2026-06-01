Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

29 мая президенты Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России от лица ЕАЭС приняли совместное заявление, в котором обозначили риски, связанные с курсом Армении на вступление в ЕС. В тот же день Путин заявил, что решения Еревана по развитию отношений с ЕС не повлияют на гуманитарные и политические связи между двумя странами, а вопрос касается прежде всего экономических последствий.