Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

Путин поздравил Пашиняна с днем рожденияПо его словам, отношения Москвы и Еревана носят дружественный характер
Президент России Владимир Путин направил поздравление премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю его дня рождения. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
«Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии», – говорится в поздравлении.
Российский лидер пожелал армянскому премьеру здоровья, благополучия и успехов.
29 мая президенты Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России от лица ЕАЭС приняли совместное заявление, в котором обозначили риски, связанные с курсом Армении на вступление в ЕС. В тот же день Путин заявил, что решения Еревана по развитию отношений с ЕС не повлияют на гуманитарные и политические связи между двумя странами, а вопрос касается прежде всего экономических последствий.