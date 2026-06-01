Кабулов раскрыл детали военно-технического соглашения РФ и Афганистана
Россия и Афганистан 27 мая подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ в первую очередь касается ремонта и восстановления военной техники российского и советского производства, которая находится на вооружении у Афганистана. Об этом заявил «РИА Новости» советник министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
«В первую очередь афганских партнеров интересует ремонт и восстановление различной военной техники российского производства», – сказал дипломат.
Кабулов также пояснил, что рамочный характер документа в будущем позволит заключать контракты и на поставку других военных систем.
Подписание документа состоялось на полях Международного форума по безопасности в Московской области (26–29 мая). Минобороны Афганистана 31 мая заявило, что практическая работа по соглашению начнется в ближайшие дни.
В апреле 2024 г. Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» на территории России. В июле 2025 г. Москва официально признала правительство талибов. 15 мая министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи рассказал, что Афганистан прорабатывает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию, поскольку видит интерес Москвы по этому вопросу.