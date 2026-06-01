Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,616+1,23%RGSS0,212+11,96%CHKZ16 300+0,93%IMOEX2 574,32+0,34%RTSI1 141,85+0,34%RGBI118,54-0,26%RGBITR780,88-0,16%
Главная / Политика /

Кабулов раскрыл детали военно-технического соглашения РФ и Афганистана

Ведомости

Россия и Афганистан 27 мая подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ в первую очередь касается ремонта и восстановления военной техники российского и советского производства, которая находится на вооружении у Афганистана. Об этом заявил «РИА Новости» советник министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

«В первую очередь афганских партнеров интересует ремонт и восстановление различной военной техники российского производства», – сказал дипломат.

Кабулов также пояснил, что рамочный характер документа в будущем позволит заключать контракты и на поставку других военных систем.

Подписание документа состоялось на полях Международного форума по безопасности в Московской области (26–29 мая). Минобороны Афганистана 31 мая заявило, что практическая работа по соглашению начнется в ближайшие дни.

В апреле 2024 г. Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» на территории России. В июле 2025 г. Москва официально признала правительство талибов. 15 мая министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи рассказал, что Афганистан прорабатывает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию, поскольку видит интерес Москвы по этому вопросу.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь