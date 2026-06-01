Кабулов раскрыл детали военно-технического соглашения РФ и Афганистана

Россия и Афганистан 27 мая подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ в первую очередь касается ремонта и восстановления военной техники российского и советского производства, которая находится на вооружении у Афганистана. Об этом заявил «РИА Новости» советник министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.