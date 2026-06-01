Путин поручил разобраться с нехваткой средств муниципалитетов на выплату штрафов

21 апреля Путин встретился с представителями муниципального сообщества. Президент в ходе общения с ними рассказал о создании зоны безопасности на границе с Украиной, поручил помочь с восстановлением неоформленного жилья в Дагестане и заявил, что программа благоустройства городских территорий будет продлена.