Политика

Путин поручил разобраться с нехваткой средств муниципалитетов на выплату штрафов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил изучить ситуацию, при которой органы местного самоуправления не могут исполнить судебные решения по административным делам из-за отсутствия необходимых средств в бюджетах. Соответствующее поручение дано по итогам встречи главы государства с представителями муниципального сообщества в апреле.

Согласно документу, речь идет о случаях, когда главы муниципалитетов, местных администраций и другие должностные лица привлекаются к ответственности за неисполнение требований неимущественного характера, содержащихся в исполнительных документах. При этом исполнению судебных решений может препятствовать отсутствие либо недостаточность бюджетных ассигнований.

ФССП поручено до октября 2026 г. собрать объяснения руководителей муниципальных структур по таким ситуациям. Верховный суд РФ, в свою очередь, должен до декабря 2026 г. обобщить судебную практику по подобным делам и представить свою позицию по возникающим правовым вопросам.

21 апреля Путин встретился с представителями муниципального сообщества. Президент в ходе общения с ними рассказал о создании зоны безопасности на границе с Украиной, поручил помочь с восстановлением неоформленного жилья в Дагестане и заявил, что программа благоустройства городских территорий будет продлена.

