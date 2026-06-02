Рубио призвал европейских партнеров по НАТО самостоятельно обеспечивать оборону

Заявление Рубио прозвучало вскоре после того, как США начали выводить своих военных из Германии. Пока речь идет о 5000 военнослужащих. Всего в ФРГ находятся около 40 000 американских солдат. Кроме того, в Литве сообщили о начале ротации более 1000 солдат США. На смену прибудет новый контингент, но сроки его прибытия и численность пока неизвестны.