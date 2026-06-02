Рубио призвал европейских партнеров по НАТО самостоятельно обеспечивать оборону
Европейским странам – членам НАТО следует самостоятельно обеспечивать свою оборону. С такой позицией выступил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената США.
«Этим странам придется активизироваться и как минимум в основном быть способными самостоятельно обеспечивать обычную оборону своей суверенной национальной территории», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Заявление Рубио прозвучало вскоре после того, как США начали выводить своих военных из Германии. Пока речь идет о 5000 военнослужащих. Всего в ФРГ находятся около 40 000 американских солдат. Кроме того, в Литве сообщили о начале ротации более 1000 солдат США. На смену прибудет новый контингент, но сроки его прибытия и численность пока неизвестны.
4 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости американского присутствия в Польше и Европе, так как оно «служит нашей безопасности».