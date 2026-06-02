RTSI1 137,66+0,55%RGBI119,05+0,44%CNY Бирж.10,791+1,42%IMOEX2 620,39+1,96%RGBITR784,39+0,46%
Главная / Политика /

Рубио призвал европейских партнеров по НАТО самостоятельно обеспечивать оборону

Европейским странам – членам НАТО следует самостоятельно обеспечивать свою оборону. С такой позицией выступил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената США.

«Этим странам придется активизироваться и как минимум в основном быть способными самостоятельно обеспечивать обычную оборону своей суверенной национальной территории», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Заявление Рубио прозвучало вскоре после того, как США начали выводить своих военных из Германии. Пока речь идет о 5000 военнослужащих. Всего в ФРГ находятся около 40 000 американских солдат. Кроме того, в Литве сообщили о начале ротации более 1000 солдат США. На смену прибудет новый контингент, но сроки его прибытия и численность пока неизвестны.

4 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости американского присутствия в Польше и Европе, так как оно «служит нашей безопасности». 

Чем занимается НАТО и кто входит в альянс
