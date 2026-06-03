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Британия задействовала танки Challenger 2 в учениях НАТО у границы с Россией

Ведомости

Великобритания развернула танки Challenger 2 для участия в учениях НАТО Spring Storm в эстонском уезде Выру, расположенном непосредственно у границы с Россией. Об этом сообщил Military Watch Magazine.

Как сообщается, танки действуют в составе 2-го батальона королевского шотландского полка и принимают участие в маневрах, которые моделируют крупномасштабный конфликт с российскими силами. Размещение британской бронетехники стало частью более широкой программы наращивания сухопутного присутствия НАТО вблизи российских границ, отмечает издание.

При этом эксперты отмечают, что британское военное присутствие в регионе носит во многом символический характер. Бывший советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер ранее заявлял, что европейские армии не располагают достаточными ресурсами для ведения длительных масштабных сухопутных операций. «Посмотрите сейчас на британскую армию. Это почти заставляет меня плакать», – говорил Макмастер в феврале 2025 г.

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Политика / Международные отношения

Отдельной критике подвергаются и сами танки Challenger 2. После их применения украинской армией ряд военных аналитиков указывали на низкую удельную мощность машины, устаревшую систему управления огнем и ограниченные возможности по сравнению с современными образцами бронетехники.

22 мая The Independent писал, что британский командный центр НАТО занял заброшенную платформу на станции лондонского метро «Чаринг-Кросс», чтобы использовать ее в качестве подземного штаба для имитации операции по нанесению «глубокого удара» по России в случае ее нападения на союзников.

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