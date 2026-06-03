Британия задействовала танки Challenger 2 в учениях НАТО у границы с Россией

При этом эксперты отмечают, что британское военное присутствие в регионе носит во многом символический характер. Бывший советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер ранее заявлял, что европейские армии не располагают достаточными ресурсами для ведения длительных масштабных сухопутных операций. «Посмотрите сейчас на британскую армию. Это почти заставляет меня плакать», – говорил Макмастер в феврале 2025 г.