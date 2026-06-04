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Захарова рекомендовала игнорировать угрозы главы МИД Литвы

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не обращать внимания на угрозы от министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, так как подобными заявлениями он пытается подтвердить собственное существование. Об этом она заявила в ходе брифинга.

«Я лучше процитирую [главу МИД РФ] Сергея Викторовича Лаврова, который предметно ответил на вопрос и порекомендовал придавать меньше значения таким деятелям, их высказываниям и оставлять их за рамками внимания, поскольку главная задача подобных Будрисов – каким-то образом подтвердить, что они существуют», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что слова литовского министра – абсолютная неадекватность.

28 мая Будрис в ходе встречи глав МИД стран Евросоюза на Кипре заявил, что в 21-й пакет антироссийских санкций нужно включить российские компании «Росатом» и «Лукойл». Он также призвал запретить морские услуги для России и ограничить экспорт калийных удобрений из России в Европу.

18 мая Будрис призвал НАТО нанести удар по российским силам в Калининграде. Он заявил, что у блока есть возможности в случае необходимости «стереть с лица земли российские базы ПВО и ракетные базы».

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