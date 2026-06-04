Захарова рекомендовала игнорировать угрозы главы МИД Литвы

«Я лучше процитирую [главу МИД РФ] Сергея Викторовича Лаврова, который предметно ответил на вопрос и порекомендовал придавать меньше значения таким деятелям, их высказываниям и оставлять их за рамками внимания, поскольку главная задача подобных Будрисов – каким-то образом подтвердить, что они существуют», – сказала Захарова.