ЕС выделит Армении более 50 млн евро на фоне торговых ограничений России

По словам главы Еврокомиссии, пакет поддержки предусматривает немедленную финансовую помощь и меры по упрощению доступа отдельных армянских товаров на европейский рынок. Особое внимание будет уделено поддержке армянских производителей цветов, после того как Россия ограничила их импорт. Как отмечается в сообщении, первая партия из 10 000 армянских цветов должна прибыть в Латвию уже в ближайшее время, после чего последуют новые поставки.