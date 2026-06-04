ЕС выделит Армении более 50 млн евро на фоне торговых ограничений России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить Армении более 50 млн евро финансовой поддержки на фоне экспортных ограничений со стороны России. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе по итогам ее разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
По словам главы Еврокомиссии, пакет поддержки предусматривает немедленную финансовую помощь и меры по упрощению доступа отдельных армянских товаров на европейский рынок. Особое внимание будет уделено поддержке армянских производителей цветов, после того как Россия ограничила их импорт. Как отмечается в сообщении, первая партия из 10 000 армянских цветов должна прибыть в Латвию уже в ближайшее время, после чего последуют новые поставки.
Кроме того, Евросоюз намерен расширять экономическое сотрудничество с Арменией и продолжать реализацию программы поддержки бизнеса. По данным Еврокомиссии, с 2024 г. в рамках Плана устойчивости и роста ЕС оказал помощь 7000 армянских предприятий и способствовал созданию более 20 000 рабочих мест.
Фон дер Ляйен также подтвердила готовность ЕС поддерживать развитие транспортной и логистической инфраструктуры Армении, включая новые маршруты через Грузию и Турцию. Для координации дальнейшего взаимодействия стороны договорились создать совместную рабочую группу ЕС и Армении.
Россельхознадзор с 3 июня ввел временные ограничения на ввоз из Армении плодов семечковых культур (яблоки, груши), баклажанов, картофеля и сушеных фруктов. Под запрет также попал транзит этой продукции в другие страны ЕАЭС. Причина – отсутствие механизмов подтверждения безопасности грузов и фитосанитарные нарушения.
1 июня Россельхознадзор ограничил поставки рыбы из Армении, а также поставки плодов косточковых культур и свежего винограда. 30 мая уже были введены ограничения на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перца и клубники.