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Путин: стоящие за Пашиняном политические силы ориентируются на Запад

Ведомости

Политические силы, которые стоят за действующим премьером Армении Николом Пашиняном, давно говорят, что ориентируются на западные стандарты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

«Вы знаете, ничего такого сверхъестественного здесь [в курсе Еревана] нет. Политические силы, которые стоят за действующим премьер-министром, они давно, как бы говорят [о политической ориентации на Запад] и не стесняются, открыто это делают», – отметил Путин.

28 мая Пашинян заявил, что Ереван и Вашингтон будут вместе создавать новую «геологическую карту» Армении. Речь идет о о соглашении с США о добыче минералов и редкоземельных металлов.

29 мая Путин заявил, что возможный выход Армении из ЕАЭС приведет к серьезным экономическим последствиям для республики, включая потерю торговых преференций, рост цен на энергоносители и изменение условий трудоустройства граждан в России. По словам главы государства, в случае выхода из ЕАЭС Армения потеряет доступ ко всем соглашениям о свободной торговле, действующим в рамках объединения. Путин также отметил, что Ереван лишится действующих преференций на поставки энергоносителей из России.

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