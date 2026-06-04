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Главная / Политика /

Путин – о перезахоронениях нацистов: дед Зеленского переворачивается в гробу

Ведомости

В Европе стыдливо не замечают перезахоронения нацистов на Украине с почестями, только Польша вяло отреагировала, заметил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2026.

Он заявил, что на Украине провели перезахоронение нацистов как героев республики, а ведь они во время Второй мировой войны уничтожали поляков и русских.

«Действующий глава киевского режима – еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся», – сказал Путин.

28 мая МИД РФ вызвал посла Люксембурга Томаса Райзена в связи с перемещением на Украину останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника. Эксгумация останков Мельника и его жены для дальнейшего перезахоронения на Украине состоялась в Люксембурге 19 мая. Россия расценила действия люксембургских властей как пренебрежение памятью жертв Второй мировой и как соучастие в героизации нацистов и их пособников.

На следующий день президент Польши Кароль Навроцкий выступил с инициативой о лишении украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла. Польский глава обратил внимание, что таким шагом Зеленский демонстрирует неготовность Украины к вступлению в Евросоюз.

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