Макрон считает необходимым диалог с Россией по безопасности

«Мы все заинтересованы в выстраивании диалога с Россией по темам, представляющим общий интерес, другими словами, речь идет о нашей собственной политике безопасности, политике добрососедства и, конечно, защите интересов Украины», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).