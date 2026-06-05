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Макрон считает необходимым диалог с Россией по безопасности

Ведомости

Европейским странам следует начать диалог с Россией по вопросам безопасности. С такой позицией выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы все заинтересованы в выстраивании диалога с Россией по темам, представляющим общий интерес, другими словами, речь идет о нашей собственной политике безопасности, политике добрососедства и, конечно, защите интересов Украины», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Президент Франции также оценил открытое письмо украинского коллеги Владимира Зеленского о прямом диалоге по завершению конфликта. Макрон назвал письмо хорошей инициативой.

Путин: Украина не готова к компромиссам, о которых договаривались в Анкоридже

Политика / Международные отношения

5 мая Зеленский опубликовал письмо, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Москвой и Киевом и провести личную встречу с президентом Владимиром Путиным. Он заявил, что Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров.

В Кремле заявили, что передадут предложение Путину и вновь предложили провести диалог в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что письмо Зеленского обсудят на пленарной сессии ПМЭФа.

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