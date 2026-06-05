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Песков назвал имя модератора пленарной сессии ПМЭФа с участием Путина

Ведомости

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента РФ Владимира Путина будет модерировать индийская журналистка Гита Мохан. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мохан известна тем, что в декабре 2025 г. она вместе с журналисткой Анджаной Ом Кашьяп взяла интервью у Путина накануне его государственного визита в Индию.

Чем известна модератор пленарного заседания ПМЭФа Гита Мохан

Медиа

В ходе беседы тогда обсуждались российско-индийские отношения, ситуация вокруг Украины, ход спецоперации, контакты Москвы и Вашингтона, а также другие международные вопросы. Тогда Путин отмечал, что отношения России и Индии успешно развиваются по широкому спектру направлений, а сама Индия прошла «колоссальный путь развития».

Пленарная сессия ПМЭФа пройдет 5 июня и традиционно станет главным событием форума. Как до этого сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин выступит на заседании с большой речью.

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