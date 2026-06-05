Песков назвал имя модератора пленарной сессии ПМЭФа с участием Путина

В ходе беседы тогда обсуждались российско-индийские отношения, ситуация вокруг Украины, ход спецоперации, контакты Москвы и Вашингтона, а также другие международные вопросы. Тогда Путин отмечал, что отношения России и Индии успешно развиваются по широкому спектру направлений, а сама Индия прошла «колоссальный путь развития».