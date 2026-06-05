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Главная / Политика /

Путин: попытка использовать доллар в качестве оружия была огромной ошибкой

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назвал катастрофической ошибкой прошлого руководства США решение использовать доллар в качестве оружия. Об этом он заявил на пленарной сессии ПМЭФа.

«Попытка использования доллара в качестве инструмента политической борьбы, в качестве оружия в политической борьбе было огромной, катастрофической, стратегической ошибкой прежнего руководства США», – сказал он.

Российский президент считает, что после этой попытки другие страны задумались о сохранности своих резервов и вложений в американской валюте.

В ходе своего выступления Путин заявил, что лишиться доступа к своим активам в долларах и евро могут все страны, включая Россию. Для блокировки активов могут быть разные поводы, поэтому здесь возникает вопрос недобросовестной конкуренции, указал он.

Путин в своем выступлении также рассказал, что доля рубля в экспортных операциях России составляет 65%. Он считает, что миру сейчас нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура, которая действует без рисков запретов и преград.

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