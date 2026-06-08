Киев замедлил реализацию ресурсной сделки с США

По их данным, за последние месяцы работа по проекту практически не продвигалась. Как утверждают собеседники издания, после ухудшения отношений между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в украинском президентском офисе был дан сигнал снизить темпы реализации договоренностей. Один из источников сообщил, что уже несколько месяцев никакого движения по ней фактически нет. Потенциальные инвесторы в США также взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания конфликта.