Киев замедлил реализацию ресурсной сделки с США
Власти Украины фактически приостановили продвижение соглашения с США о разработке природных ресурсов. Об этом сообщила украинская интернет-газета «Страна» со ссылкой на источники, связанные с добывающей отраслью.
По их данным, за последние месяцы работа по проекту практически не продвигалась. Как утверждают собеседники издания, после ухудшения отношений между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в украинском президентском офисе был дан сигнал снизить темпы реализации договоренностей. Один из источников сообщил, что уже несколько месяцев никакого движения по ней фактически нет. Потенциальные инвесторы в США также взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания конфликта.
По информации «Страны», на данный момент заметного прогресса по крупным сырьевым проектам в рамках соглашения не наблюдается. Единственным публично известным примером остается конкурс на освоение литиевого месторождения Добра в Кировоградской области. Победителем была признана компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC.
Среди факторов, которые влияют на темпы реализации сделки, источники называют продолжающиеся боевые действия, отсутствие понимания сроков их завершения и политические риски. Один из собеседников издания также допустил, что Киев может рассматривать возможность привлечения к освоению природных ресурсов не только американских, но и европейских инвесторов.
12 мая 2025 г. Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США по минеральным ресурсам. Сделка в сфере редкоземельных металлов была заключена 1 мая. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко, которая прибыла в Вашингтон для подписания документа, говорила, что Киев сохраняет «полное право собственности и контроль» над ресурсами страны. Она уточнила, что в соглашении нет упоминаний о долгах Украины перед США, а его реализация откроет путь к расширению экономического потенциала сторон. 8 мая соглашение по недрам ратифицировала Верховная рада. «За» проголосовали 338 депутатов.
Согласно документу, США и Украина создадут инвестиционный фонд. Со стороны Вашингтона в него войдет государственное агентство по финансированию международного развития (DFC), а от Киева – одно из правительственных агентств. Украина станет передавать в фонд 50% платежей от новых лицензий на добычу полезных ископаемых. Предполагается, что фонд не будет перечислять налоги Украине. В свою очередь Киев гарантирует свободную конвертацию гривны в доллары и вывод средств за рубеж. Все инвестиционные проекты из сферы добычи полезных ископаемых также обязуются раскрывать информацию фонду.