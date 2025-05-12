Зеленский ратифицировал соглашение о природных ресурсах между США и Украиной

Согласно документу, США и Украина создадут инвестиционный фонд. Со стороны Вашингтона в него войдет государственное агентство по финансированию международного развития (DFC), а от Киева – одно из правительственных агентств. Украина станет передавать в фонд 50% платежей от новых лицензий на добычу полезных ископаемых. Предполагается, что фонд не будет перечислять налоги Украине. В свою очередь Киев гарантирует свободную конвертацию гривны в доллары и вывод средств за рубеж. Все инвестиционные проекты из сферы добычи полезных ископаемых также обязуются раскрывать информацию фонду.