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Зеленский ратифицировал соглашение о природных ресурсах между США и Украиной

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США по минеральным ресурсам.

Сделка в сфере редкоземельных металлов была заключена 1 мая. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко, которая прибыла в Вашингтон для подписания документа, говорила, что Киев сохраняет «полное право собственности и контроль» над ресурсами страны. Она уточнила, что в соглашении нет упоминаний о долгах Украины перед США, а его реализация откроет путь к расширению экономического потенциала сторон.

8 мая соглашение по недрам ратифицировала Верховная рада. «За» проголосовали 338 депутатов.

Согласно документу, США и Украина создадут инвестиционный фонд. Со стороны Вашингтона в него войдет государственное агентство по финансированию международного развития (DFC), а от Киева – одно из правительственных агентств. Украина станет передавать в фонд 50% платежей от новых лицензий на добычу полезных ископаемых. Предполагается, что фонд не будет перечислять налоги Украине. В свою очередь Киев гарантирует свободную конвертацию гривны в доллары и вывод средств за рубеж. Все инвестиционные проекты из сферы добычи полезных ископаемых также обязуются раскрывать информацию фонду. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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