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Минобороны сообщило о взятии под контроль Химика в ДНР

Ведомости

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Химик в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения «Южной» группировки войск.

5 июня президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ-2026, что под контролем Киева остается около 15% территории ДНР. Он также сообщил, что с 1 апреля вся территория ЛНР находится под контролем России.

За день до этого глава государства отмечал, что российские войска ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения. По его данным, ВСУ не хватает личного состава – ежемесячные потери составляют у них 40 000 человек. Также президент подчеркнул, что одна из ключевых проблем на Украине – это дезертирство военных.

Минобороны регулярно сообщает о продвижении российских подразделений на различных участках фронта. Так, 4 июня ведомство заявило о взятии под контроль села Комсомольское в Запорожской области силами группировки войск «Восток», а 1 июня сообщало о переходе под контроль российских войск села Тихоновка в ДНР. Операцию проводили подразделения «Южной» группировки войск.

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