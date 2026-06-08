Минобороны сообщило о взятии под контроль Химика в ДНР

За день до этого глава государства отмечал, что российские войска ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения. По его данным, ВСУ не хватает личного состава – ежемесячные потери составляют у них 40 000 человек. Также президент подчеркнул, что одна из ключевых проблем на Украине – это дезертирство военных.