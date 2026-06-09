В Нигерии от вспышки холеры погибли 74 человека

Для борьбы с заболеванием в столице штата Майдугури был открыт центр лечения холеры. С начала вспышки помощь там получили 7439 пациентов. В среднем ежедневно госпитализируют около 230 человек, а 5 июня было зафиксировано более 500 новых случаев заболевания за сутки.