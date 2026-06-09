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В Нигерии от вспышки холеры погибли 74 человека

Ведомости

В северо-восточном штате Борно в Нигерии жертвами вспышки холеры стали по меньшей мере 74 человека. Об этом сообщила международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF), передает Reuters.

По данным организации, с начала мая в регионе зарегистрировано более 7800 предполагаемых случаев заболевания. По состоянию на 7 июня число зараженных достигло 7850 человек в 14 районах штата, при этом количество новых случаев продолжает быстро расти.

В MSF отметили, что вспышка перегружает систему здравоохранения региона, который уже много лет сталкивается с последствиями вооруженного конфликта, массового перемещения населения и нехваткой чистой воды.

Эпидемиологическая ситуация по холере в мире остается неблагополучной. С начала 2026 г. зафиксировано свыше 78 000 случаев заболевания в 23 странах, больше всего случаев приходится на африканский континент.

Для борьбы с заболеванием в столице штата Майдугури был открыт центр лечения холеры. С начала вспышки помощь там получили 7439 пациентов. В среднем ежедневно госпитализируют около 230 человек, а 5 июня было зафиксировано более 500 новых случаев заболевания за сутки.

Власти Нигерии готовят кампанию по вакцинации населения, а гуманитарные организации продолжают расширять меры по лечению заболевших и предотвращению дальнейшего распространения инфекции, передает Reuters.

В конце мая Роспотребнадзор сообщал, что в России нет рисков распространения холеры. В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация по холере в стране стабильная и находится под постоянным контролем. Завозных случаев заболевания не зафиксировано.

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