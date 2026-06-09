В Нигерии от вспышки холеры погибли 74 человека
В северо-восточном штате Борно в Нигерии жертвами вспышки холеры стали по меньшей мере 74 человека. Об этом сообщила международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF), передает Reuters.
По данным организации, с начала мая в регионе зарегистрировано более 7800 предполагаемых случаев заболевания. По состоянию на 7 июня число зараженных достигло 7850 человек в 14 районах штата, при этом количество новых случаев продолжает быстро расти.
В MSF отметили, что вспышка перегружает систему здравоохранения региона, который уже много лет сталкивается с последствиями вооруженного конфликта, массового перемещения населения и нехваткой чистой воды.
Для борьбы с заболеванием в столице штата Майдугури был открыт центр лечения холеры. С начала вспышки помощь там получили 7439 пациентов. В среднем ежедневно госпитализируют около 230 человек, а 5 июня было зафиксировано более 500 новых случаев заболевания за сутки.
Власти Нигерии готовят кампанию по вакцинации населения, а гуманитарные организации продолжают расширять меры по лечению заболевших и предотвращению дальнейшего распространения инфекции, передает Reuters.
В конце мая Роспотребнадзор сообщал, что в России нет рисков распространения холеры. В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация по холере в стране стабильная и находится под постоянным контролем. Завозных случаев заболевания не зафиксировано.