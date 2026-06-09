Генсек ООН: военного решения конфликтов на Ближнем Востоке не существует

9 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран прекратили обмен ударами примерно на неделю. «У нас был очень хороший разговор [с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху]. По нему ударили, он ударил в ответ. Не могу его за это винить. Но теперь они это прекратили», – сказал американский лидер.