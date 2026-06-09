Генсек ООН: военного решения конфликтов на Ближнем Востоке не существует
Не существует военного решения конфликтов в ближневосточном регионе, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Военного решения конфликтов на Ближнем Востоке не существует. Единственный путь – это продвижение вперед с помощью диалога и переговоров», – написал он в соцсети X.
По мнению Гутерриша, все атаки должны прекратиться, а перемирие на территории Ирана, Ливана и в секторе Газа должно сохраняться. Он также подчеркнул, что все государства должны выполнять свои обязательства в рамках международного права.
9 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран прекратили обмен ударами примерно на неделю. «У нас был очень хороший разговор [с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху]. По нему ударили, он ударил в ответ. Не могу его за это винить. Но теперь они это прекратили», – сказал американский лидер.
8 июня Израиль и Иран обменялись самыми мощными ударами за последние месяцы. Израильская атака стала ответом на запуск ракет со стороны Ирана накануне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала военные объекты в западном и центральном регионах Ирана.