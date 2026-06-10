ЕС предложил ввести санкции против Мединского, Дегтярева и Дворковича

Телеканал Euronews со ссылкой на трех дипломатов сообщил, что ЕК включила в проект новых антироссийских санкций патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По данным телеканала, Евросоюз вновь попытается ввести санкции против священнослужителя после того, как похожее решение не было принято в 2022 г. из-за его блокировки Венгрией. При этом, отметили авторы материала, неясно, поддержат ли все ли 27 стран блока введение санкций против патриарха Кирилла.