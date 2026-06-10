ЕС предложил ввести санкции против Мединского, Дегтярева и Дворковича
Евросоюз предложил включить в новый санкционный список председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского, министра спорта РФ Михаила Дегтярева и президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на предложение Еврокомиссии.
По данным издания, санкции также могут затронуть ряд российских предпринимателей, чьи имена пока не раскрываются. Окончательное решение по расширению санкционного списка должны принять страны – члены Евросоюза.
Телеканал Euronews со ссылкой на трех дипломатов сообщил, что ЕК включила в проект новых антироссийских санкций патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По данным телеканала, Евросоюз вновь попытается ввести санкции против священнослужителя после того, как похожее решение не было принято в 2022 г. из-за его блокировки Венгрией. При этом, отметили авторы материала, неясно, поддержат ли все ли 27 стран блока введение санкций против патриарха Кирилла.
9 июня Reuters со ссылкой на дипломатический источник писал, что Евросоюз рассматривает возможность включить около 170 физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. По данным агентства, среди потенциальных фигурантов санкционного списка могут оказаться около 90 российских банков. Также ограничения могут затронуть другие организации и отдельных лиц, которых в ЕС считают связанными с российской экономикой и финансовым сектором.