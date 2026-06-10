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Песков: Путин проведет совещание с кабмином по теме инвестиционной активности

Ведомости

Президент России Владимир Путин планирует провести совещание с правительством РФ, на котором будет обсуждаться тема инвестиционной активности. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, с докладами выступят министр экономического развития России Максим Решетников, руководитель РСПП Александр Шохин, а также руководитель «Деловой России» Алексей Репик.

«Президент планирует сегодня в формате видеоконференции открыть несколько объектов для детского отдыха, которые построили или капитально отремонтировали в разных регионах России», – отметил Песков.

Он также подчеркнул, что в ходе совещания будут обсуждаться и текущие оперативные вопросы.

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Экономика / Мировая экономика

Путин во время выступления на ПМЭФ-2026 обозначил несколько стратегических направлений, которые позволят обеспечить экономический суверенитет России. Одним из направлений он назвал сбалансированное развитие регионов и поддержку их инвестиционной привлекательности. В связи с этим российский лидер анонсировал продление программы инфраструктурных бюджетных кредитов и списание региональных долгов.

Президент поручил также разработать механизм коллективного инвестирования в проекты городской среды, который позволит гражданам напрямую участвовать в развитии родного края.

Путин указал, что базовые основы российской экономики сохраняются и это дает основания полагать, что Россия остается привлекательной страной для инвестиций, в том числе не только отечественных, но и иностранных.

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