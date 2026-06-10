Песков: Путин проведет совещание с кабмином по теме инвестиционной активности

Путин во время выступления на ПМЭФ-2026 обозначил несколько стратегических направлений, которые позволят обеспечить экономический суверенитет России. Одним из направлений он назвал сбалансированное развитие регионов и поддержку их инвестиционной привлекательности. В связи с этим российский лидер анонсировал продление программы инфраструктурных бюджетных кредитов и списание региональных долгов.