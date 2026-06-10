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Главная / Политика /

Песков: Путину доложили о теракте в Балашихе

Ведомости

Президент России Владимир Путин получил доклад о взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб человек, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается», – подтвердилПесков.

Он добавил, что детали теракта не разглашаются из-за следственных действий, которые еще продолжаются.

Взрыв автомобиля BMW X3 произошел утром 9 июня в микрорайоне Авиаторов в Балашихе. Водитель скончался на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, следствие ведут сотрудники СК России.

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Еще один автомобиль был взорван 9 июня на парковке на улице Введенского. Как сообщил СК России, следователи совместно с ФСБ установили, что несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов забрала взрывное устройство из тайника и передала его несовершеннолетнему сообщнику. Он разместил устройство и GPS-трекер на автомобиле.

Оба фигуранта уже задержаны, им предъявлены обвинения. Расследование ведется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные передача, хранение и ношение взрывчатых веществ) и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

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