Песков: Путину доложили о теракте в Балашихе

Еще один автомобиль был взорван 9 июня на парковке на улице Введенского. Как сообщил СК России, следователи совместно с ФСБ установили, что несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов забрала взрывное устройство из тайника и передала его несовершеннолетнему сообщнику. Он разместил устройство и GPS-трекер на автомобиле.