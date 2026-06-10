ЕК оценила в 500 евро млрд расходы на замещение военного потенциала США в Европе
Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс оценил расходы на замену американских военных возможностей в Европе примерно в 500 млрд евро. Об этом сообщила Politico со ссылкой на источники в Европарламенте.
По данным издания, Еврокомиссия рассматривает инициативу, которая позволит странам ЕС совместно финансировать развитие так называемых стратегических средств обеспечения армии – воздушной дозаправки, систем командования и управления, спутниковой разведки, космических систем наблюдения и военной логистики, которые сегодня в значительной степени предоставляет США.
Как отмечает Politico, государства Евросоюза смогут добровольно направлять часть увеличенных оборонных бюджетов на совместную разработку таких возможностей, а ЕС будет помогать с закупками и координацией проектов. «Нам нужно найти способы стать гораздо более эффективными в создании в Европе совместных проектов в области обычных вооружений, особенно в сфере стратегических средств обеспечения, где мы довольно сильно зависим от американских ресурсов», – заявил Кубилюс.
Инициатива обсуждается на фоне растущих опасений европейских союзников по поводу будущей роли США в НАТО. Как пишет Politico, в прошлом месяце Вашингтон передал партнерам по альянсу список военных активов, которые больше не намерен предоставлять НАТО, включая дальнобойные разведывательные беспилотники и самолеты-заправщики KC-135.
В начале мая США начали выводить своих военных из Германии. Речь идет о 5000 солдат бригады Stryker. Всего в Германии дислоцировано около 40 000 американских военных, из них порядка 16 000 находятся на полигоне Графенвер и около 10 000 – в Вильзеке. С учетом семей и гражданского персонала в регионе проживает более 30 000 американцев.
2 июня в Литве сообщили о начале ротации более 1000 солдат США. На смену прибудет новый американский контингент, но сроки его прибытия и численность пока неизвестны на фоне пересмотра военного присутствия Вашингтона в Европе.