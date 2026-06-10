ЕК оценила в 500 евро млрд расходы на замещение военного потенциала США в Европе

Как отмечает Politico, государства Евросоюза смогут добровольно направлять часть увеличенных оборонных бюджетов на совместную разработку таких возможностей, а ЕС будет помогать с закупками и координацией проектов. «Нам нужно найти способы стать гораздо более эффективными в создании в Европе совместных проектов в области обычных вооружений, особенно в сфере стратегических средств обеспечения, где мы довольно сильно зависим от американских ресурсов», – заявил Кубилюс.