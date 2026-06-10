Силы ПВО сбили более 200 беспилотников за 12 часов
В период 08:00 по 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 203 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Дроны были сбиты над Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
10 июня оборонное ведомство сообщило, что за сутки над российскими регионами было ликвидировано 766 украинских БПЛА, четыре крылатые ракеты ВСУ «Фламинго» и 14 управляемых авиабомб. По данным ведомства, украинская сторона потеряла более 455 бойцов, четыре боевые машины и семь автомобилей. Над Москвой было сбито 29 беспилотников за 10 июня.