Силы ПВО сбили более 200 беспилотников за 12 часов

10 июня оборонное ведомство сообщило, что за сутки над российскими регионами было ликвидировано 766 украинских БПЛА, четыре крылатые ракеты ВСУ «Фламинго» и 14 управляемых авиабомб. По данным ведомства, украинская сторона потеряла более 455 бойцов, четыре боевые машины и семь автомобилей. Над Москвой было сбито 29 беспилотников за 10 июня.