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Хегсет не исключил похищение президента Кубы

Ведомости

США рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, но итоговое решение примет глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам.

«Все опции находятся на столе», – сказал Хегсет, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

7 июня Version Final сообщала, что власти Кубы усиливают меры гражданской обороны на фоне роста напряженности в отношениях с США. Населению начали выдавать оружие. Людей призывают быть готовыми к возможному развитию кризисного сценария. 5 июня Трамп заявил прессе, что Вашингтон намерен добиваться смены политического режима на Кубе и займется этим после урегулирования конфликта вокруг Ирана. Американский лидер отметил, что у США есть «очень хорошие планы в отношении Кубы». По его словам, кубинский режим остается «очень жестким и неприятным».

19 мая Politico со ссылкой на источники писала, что США начали подготовку военного сценария против Кубы. Администрация Трампа недовольна, что политика давления, включавшая ограничения поставок топлива на остров, не привела к экономическим и политическим изменениям, отметило издание.

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