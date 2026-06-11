Хегсет не исключил похищение президента Кубы

7 июня Version Final сообщала, что власти Кубы усиливают меры гражданской обороны на фоне роста напряженности в отношениях с США. Населению начали выдавать оружие. Людей призывают быть готовыми к возможному развитию кризисного сценария. 5 июня Трамп заявил прессе, что Вашингтон намерен добиваться смены политического режима на Кубе и займется этим после урегулирования конфликта вокруг Ирана. Американский лидер отметил, что у США есть «очень хорошие планы в отношении Кубы». По его словам, кубинский режим остается «очень жестким и неприятным».