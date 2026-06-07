Куба начала вооружать людей на фоне опасений эскалации с США

Президент США Дональд Трамп, вступая перед журналистами 5 июня, заявил, что Вашингтон намерен добиваться смены политического режима на Кубе и займется этим после урегулирования конфликта вокруг Ирана. Трамп отметил, что у США есть «очень хорошие планы в отношении Кубы». По его словам, кубинский режим остается «очень жестким и неприятным».