Куба начала вооружать людей на фоне опасений эскалации с США
Власти Кубы усиливают меры гражданской обороны на фоне роста напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. Населению начали выдавать оружие, а граждан призывают быть готовыми к возможному развитию кризисного сценария, сообщает издание Version Final.
По данным издания, подготовительные мероприятия проводятся на фоне усиления американского военного присутствия вблизи кубинских берегов. В стране активизированы механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, а уровень готовности к возможному конфликту достиг максимальных значений.
Дополнительное внимание к ситуации привлекли заявления госсекретаря США Марко Рубио. Выступая на Капитолийском холме, он не стал подробно комментировать дальнейшие действия Вашингтона и возможные масштабы военной активности в регионе. Это усилило обеспокоенность кубинских властей.
Как сообщил корреспондент CNN Патрик Оппман, руководители государственных учреждений на Кубе обсуждают с арендаторами и сотрудниками планы действий на случай внешнего нападения. В числе рассматриваемых вопросов – организация логистики, обеспечение функционирования объектов и координация действий гражданских структур в условиях возможного кризиса.
Президент США Дональд Трамп, вступая перед журналистами 5 июня, заявил, что Вашингтон намерен добиваться смены политического режима на Кубе и займется этим после урегулирования конфликта вокруг Ирана. Трамп отметил, что у США есть «очень хорошие планы в отношении Кубы». По его словам, кубинский режим остается «очень жестким и неприятным».
Politico со ссылкой на источники писало, что США начали подготовку военного сценария против Кубы. По данным издания, администрация Трампа недовольна тем, что политика давления, включавшая ограничения поставок топлива на остров, не привела к экономическим и политическим изменениям.
20 мая Reuters сообщило, что США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Агентство указало, что этот шаг знаменует собой новый этап усиления давления Вашингтона на коммунистические власти островного государства.