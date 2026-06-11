Медведев включил демографию и победу в спецоперации в число ключевых вызовов РФ

11 июня резидент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. Темой для обсуждения стали меры по обеспечению общественной безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму в сентябре 2026 г. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев выступил с докладом. Участие в совещании приняли премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер ГД Вячеслав Володин, Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и др.