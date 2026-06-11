Медведев включил демографию и победу в спецоперации в число ключевых вызовов РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обозначил семь основных вызовов, которые, по его мнению, необходимо отразить в народной программе партии. Об этом он заявил на заседании экспертного совета по формированию народной программы ЕР.
Медведев сообщил, что к числу ключевых задач относятся демографическая ситуация, дефицит кадров и появление новых профессий, а также необходимость сокращения различий в уровне развития российских регионов.
Среди вызовов он также назвал внешнее давление на Россию, технологические изменения, связанные с развитием искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий и беспилотных систем, а также информационное давление и навязывание ложных ценностей.
Седьмым вызовом Медведев назвал обеспечение безопасности страны. По его словам, ответом на него должно стать победное завершение специальной военной операции.
11 июня резидент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. Темой для обсуждения стали меры по обеспечению общественной безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму в сентябре 2026 г. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев выступил с докладом. Участие в совещании приняли премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер ГД Вячеслав Володин, Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и др.