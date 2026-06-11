Парламент Италии поддержал идею поэтапной отмены санкций против России

Парламент Италии поддержал идею поэтапной отмены санкций против РоссииДокумент также содержит положения о продолжении поддержки Украины
Итальянский парламент впервые одобрил резолюцию, предусматривающую возможность постепенного снятия санкций с России после завершения боевых действий на Украине. Об этом сообщила газета La Repubblica.
Ключевым положением резолюции стал призыв начать подготовку к поэтапной отмене ограничительных мер в отношении России после окончания конфликта. Согласно документу, санкционная политика может рассматриваться как один из инструментов переговорного процесса. Таким образом, парламент Италии впервые официально поддержал идею постепенного пересмотра действующего санкционного режима при выполнении обозначенного условия.
Одновременно депутаты подтвердили необходимость сохранения разносторонней помощи украинским институтам и населению. В резолюции отдельно подчеркивается, что парламент должен быть полностью вовлечен в обсуждение инициатив, которые способны повлечь значительные экономические последствия. Кроме того, документ содержит обращение к структурам Европейского союза с призывом обеспечить политическую, экономическую и оперативную поддержку гуманитарным организациям, занимающимся ликвидацией последствий военных действий.
9 июня Reuters со ссылкой на дипломатический источник писал, что Евросоюз рассматривает возможность включить около 170 физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. По данным агентства, среди потенциальных фигурантов санкционного списка могут оказаться около 90 российских банков. Также ограничения могут затронуть другие организации и отдельных лиц, которых в ЕС считают связанными с российской экономикой и финансовым сектором.
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также заявила, что в рамках подготовки 21-го пакета санкций против России Еврокомиссия предлагает ввести запрет на въезд в страны ЕС для участников спецоперации. По ее словам, данная мера впервые предусматривает ограничения не в отношении отдельных категорий лиц, а в отношении всех, кто служил в российских Вооруженных силах с начала СВО.