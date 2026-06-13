Премьер Пакистана: США и Иран подпишут соглашение в течение 24 часов

CBS News со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран подпишут меморандум уже в начале следующей недели. После того как документ будет подписан, начнется двухмесячный этап переговоров, в ходе которого стороны будут согласовывать конкретные пункты будущего американо-иранского договора. Если потребуется, этот период может быть увеличен.