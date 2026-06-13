Премьер Пакистана: США и Иран подпишут соглашение в течение 24 часов
Пакистан готовится к подписанию мирного соглашения между США и Ираном в течение ближайших 24 часов. Об этом заявил премьер-министр страны Шахбаз Шариф в соцсети Х.
«Мы как никогда близки к мирному соглашению», – отметил Шариф.
Премьер сообщил, что после завершения согласования Пакистан рассчитывает организовать электронное подписание документа. Затем на следующей неделе планируется провести технические переговоры по его реализации.
Шариф также поблагодарил США и Иран за приверженность переговорному процессу и выразил признательность государствам региона за поддержку дипломатических усилий. По его словам, Исламабад уверен, что будущее соглашение может стать прочной основой для долгосрочного мира.
13 июня The Telegraph писал, что Соединенные Штаты в спешке работают над завершением мирного соглашения с Ираном до саммита «Большой семерки» во Франции. Саммит начнется 15 июня. Как сообщил источник издания, договоренность о прекращении войны и открытии Ормузского пролива может быть подписана уже в ближайшие дни.
CBS News со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран подпишут меморандум уже в начале следующей недели. После того как документ будет подписан, начнется двухмесячный этап переговоров, в ходе которого стороны будут согласовывать конкретные пункты будущего американо-иранского договора. Если потребуется, этот период может быть увеличен.