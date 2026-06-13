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Главная / Политика /

Премьер Пакистана: США и Иран подпишут соглашение в течение 24 часов

Ведомости

Пакистан готовится к подписанию мирного соглашения между США и Ираном в течение ближайших 24 часов. Об этом заявил премьер-министр страны Шахбаз Шариф в соцсети Х.

«Мы как никогда близки к мирному соглашению», – отметил Шариф.

Премьер сообщил, что после завершения согласования Пакистан рассчитывает организовать электронное подписание документа. Затем на следующей неделе планируется провести технические переговоры по его реализации.

Шариф также поблагодарил США и Иран за приверженность переговорному процессу и выразил признательность государствам региона за поддержку дипломатических усилий. По его словам, Исламабад уверен, что будущее соглашение может стать прочной основой для долгосрочного мира.

Иран раскрыл условия меморандума о соглашении с США

Политика / Международные новости

13 июня The Telegraph писал, что Соединенные Штаты в спешке работают над завершением мирного соглашения с Ираном до саммита «Большой семерки» во Франции. Саммит начнется 15 июня. Как сообщил источник издания, договоренность о прекращении войны и открытии Ормузского пролива может быть подписана уже в ближайшие дни.

CBS News со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран подпишут меморандум уже в начале следующей недели. После того как документ будет подписан, начнется двухмесячный этап переговоров, в ходе которого стороны будут согласовывать конкретные пункты будущего американо-иранского договора. Если потребуется, этот период может быть увеличен.

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