На границе Украины и Польши образовалась огромная очередь из машин и автобусов

Как пишет издание, с 15 июня дополнительные задержки при пересечении границы ожидаются на пункте пропуска «Шегини – Медыка», который является одним из наиболее загруженных на украинско-польском участке границы. Как проинформировали в госпогранслужбе Украины, на полосах для оформления автобусов, следующих с Украины в Польшу, начнутся ремонтные работы.