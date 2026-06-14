На границе Украины и Польши образовалась огромная очередь из машин и автобусов
Огромная очередь из машин и автобусов образовалась на выезде из Украины перед пунктом пропуска «Краковец» в Львовской области. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна».
Как пишет издание, с 15 июня дополнительные задержки при пересечении границы ожидаются на пункте пропуска «Шегини – Медыка», который является одним из наиболее загруженных на украинско-польском участке границы. Как проинформировали в госпогранслужбе Украины, на полосах для оформления автобусов, следующих с Украины в Польшу, начнутся ремонтные работы.
Отмечается, что автобусное сообщение полностью прерываться не будет, однако пропуск будет осуществляться с задержками. На время ремонта пропускная способность составит ориентировочно до восьми автобусов в течение 12 часов.
4 июня заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчик заявлял, что Польша выступает за исключение из программы временной защиты ЕС украинцев призывного возраста и нелегально покинувших страну.
В мае Bild со ссылкой на секретный доклад немецких спецслужб писала, что Польша урезает льготы для украинцев. Германия опасается наплыва беженцев. В докладе указано, что изменения фактически приравнивают украинцев к «гражданам третьих стран», то есть они «теряют свои права».
С марта украинские беженцы получают меньше социальных пособий. Жилье, питание и медобслуживание теперь доступны только «особо уязвимым» – несовершеннолетним, жертвам пыток или изнасилований и работающим.
За первые три месяца 2026 г. граждане Украины заняли первое место по количеству обращений за убежищем в России.