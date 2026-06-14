Fox News: Иран откроет Ормузский пролив без пошлин в обмен на сделку с США
Иран согласился открыть Ормузский пролив без взимания платы за проход судов после возможного подписания меморандума с США. Об этом Fox News заявил высокопоставленный представитель администрации США. Источник сообщил, что Вашингтон фиксирует формирование рамочного соглашения с Тегераном.
«Мы считаем, что у нас есть сделка. Это отличная сделка и очень прочная сделка», – заявил чиновник на условиях анонимности в ходе телефонной конференции для телеканала.
Чиновник также сообщил, что блокада США будет снята одновременно с открытием пролива. На последующем этапе планируется проведение работ по разминированию пути.
12 июня CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщала, что США и Иран подпишут «письмо о намерениях» или меморандум «о взаимопонимании» уже в начале следующей недели. В качестве первых шагов стороны рассматривают обеспечение свободы торговли через разминирование и открытие Ормузского пролива для судоходства.
Иранское агентство Mehr 12 июня обнародовало 14 пунктов меморандума по урегулированию конфликта с США. Среди них: невмешательство во внутренние дела Ирана, снятие морской блокады за 30 дней и вывод американских войск из близлежащих к Ирану районов.
Агентство Fars со ссылкой на члена парламентского комитета по планированию и бюджету Мохсена Зангане сообщало, что с каждого судна, пересекающего Ормузский пролив, Иран взимает от $1,5 млн до 2 млн.