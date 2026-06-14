Fox News: Иран откроет Ормузский пролив без пошлин в обмен на сделку с США

12 июня CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщала, что США и Иран подпишут «письмо о намерениях» или меморандум «о взаимопонимании» уже в начале следующей недели. В качестве первых шагов стороны рассматривают обеспечение свободы торговли через разминирование и открытие Ормузского пролива для судоходства.