Гросси: МАГАТЭ готово верифицировать сделку между США и Ираном

Издание Axios сообщало, что США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании. Согласно проекту, Иран обязуется не создавать ядерное оружие и урегулировать вопрос с запасами обогащенного урана. При этом конкретные шаги по дальнейшему ограничению иранской ядерной программы предполагается закрепить отдельным соглашением в будущем. Иран согласился открыть Ормузский пролив без взимания платы за проход судов после возможного подписания меморандума с США, сообщает Fox News. По словам президента США, ключевые параметры будущих договоренностей получили одобрение всех участников переговорного процесса. В связи с этим Вашингтон отказался от нанесения планировавшихся ударов по Ирану.