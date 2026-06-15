МИД Ирана возложил на США ответственность за мир между странами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 14 июня сказал, что израильская сторона не будет выводить войска из Ливана и не считает себя связанным положениями американо-иранского соглашения, касающимися Ливана. По данным Ynet, Нетаньяху «ясно дал понять» Трампу, что армия обороны Израиля останется на занимаемых позициях в Ливане и продолжит действовать против движения «Хезболла», включая «уничтожение террористической инфраструктуры и реагирование на любые нападения на Израиль».