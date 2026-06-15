МИД Ирана возложил на США ответственность за мир между странами
Соединенные Штаты несут ответственность за осуществление будущего соглашения с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел Аббаса Аракчи, передает Al Jazeera.
МИД Исламской республики отметил, что заявление Аракчи прозвучало по итогам серии телефонных переговоров с министрами иностранных дел Турции, Ирака и Египта. Иранский министр также подчеркнул необходимость полного прекращения военных атак Израиля на Ливан.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 14 июня сказал, что израильская сторона не будет выводить войска из Ливана и не считает себя связанным положениями американо-иранского соглашения, касающимися Ливана. По данным Ynet, Нетаньяху «ясно дал понять» Трампу, что армия обороны Израиля останется на занимаемых позициях в Ливане и продолжит действовать против движения «Хезболла», включая «уничтожение террористической инфраструктуры и реагирование на любые нападения на Израиль».
Аналогичное мнение выразил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Он заявил, что возможные договоренности между США и Ираном не создают для израильской стороны каких-либо обязательств. По словам Бен-Гвира, Израиль сохраняет право самостоятельно определять свою политику в сфере безопасности независимо от решений Вашингтона. Глава израильского ведомства отметил, что его страна не участвует в обсуждаемом соглашении и не считает себя связанной его условиями.
Президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.