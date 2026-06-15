Додон заявил о попытках Запада открыть второй фронт против РФ в Приднестровье

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей 13 июня заявил, что российские войска сохраняют стратегическое преимущество и продолжают наступление по всем направлениям в зоне специальной военной операции. Президент отметил, что российские подразделения продолжают выполнение поставленных задач. По его словам, противник не может сдержать продвижение российских войск и «переходит к откровенно террористическим методам», нанося удары по гражданским объектам, коммуникациям и пассажирскому транспорту.