Додон заявил о попытках Запада открыть второй фронт против РФ в Приднестровье
Запад и Украина предпринимали попытки открыть второй фронт против России на приднестровском направлении. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
По словам Додона, для Запада и Украины было важно в 2022 г. и актуально сейчас открыть второй фронт в Приднестровье. Он отметил, что они хотят втянуть Россию в боевые действия и на других участках, кроме Донбасса и Луганска.
«И мы точно знаем, что в апреле были такие попытки на приднестровском направлении», – подчеркнул Додон.
Политик отметил, что подобное развитие событий в итоге удалось предотвратить. Однако аналогичные призывы звучали и в других странах, включая Грузию.
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей 13 июня заявил, что российские войска сохраняют стратегическое преимущество и продолжают наступление по всем направлениям в зоне специальной военной операции. Президент отметил, что российские подразделения продолжают выполнение поставленных задач. По его словам, противник не может сдержать продвижение российских войск и «переходит к откровенно террористическим методам», нанося удары по гражданским объектам, коммуникациям и пассажирскому транспорту.
4 июня российский лидер отметил, что Россия наступает по всей линии боевого соприкосновения, ВСУ же не хватает личного состава – ежемесячные потери составляют у них 40 000 человек. По его словам, одна из ключевых проблем на Украине – дезертирство военных. Путин сказал, что Россия же полностью взяла под контроль ЛНР, свыше 85% ДНР, 80% Запорожской области.