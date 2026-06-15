Нарышкин подтвердил сохранение контактов СВР и ЦРУ по Украине

11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва также находится в постоянном контакте с иранской стороной и с руководством Ирана. Деталей он не привел. Представитель Кремля уже неоднократно отмечал, что Россия готова в меру своих возможностей оказать содействие урегулированию на Ближнем Востоке.