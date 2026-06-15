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Нарышкин подтвердил сохранение контактов СВР и ЦРУ по Украине

Ведомости

Контакты между Службой внешней разведки (СВР) РФ и Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США по украинской тематике продолжаются, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По словам Нарышкина, контакты с ЦРУ «уже не такие активные», какими были в период, когда ЦРУ возглавлял Уильям Бернс.

В апреле Нарышкин также сообщал о контактах СВР и ЦРУ. Россия ведет консультации с разными странами по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке, указывал тогда он.

11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва также находится в постоянном контакте с иранской стороной и с руководством Ирана. Деталей он не привел. Представитель Кремля уже неоднократно отмечал, что Россия готова в меру своих возможностей оказать содействие урегулированию на Ближнем Востоке.

В рамках обсуждения развития российско-американских отношений Песков говорил, что Москва готова углублять эти связи настолько быстро, насколько к этому окажется готов Вашингтон. Как подчеркнул Песков, подобные контакты в любом случае вносят большой вклад в оживление всего комплекса двусторонних отношений.

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