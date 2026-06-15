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Лукашенко объяснил критику Зеленского поговоркой «как поют, так и отпевают»

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился, что мог переборщить при критике украинского лидера Владимира Зеленского, однако это был ответ на его слова. Об этом Лукашенко заявил в интервью Al Arabia, передает «БелТА».

«Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад: "Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками". <...> Он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают», – подчеркнул белорусский лидер.

Он также подчеркнул, что Зеленскому стоит быть аккуратнее и осторожнее. По словам Лукашенко, президент Украины прекрасно понимает, что не нужно ждать каких-либо военных действий со стороны Минска.

Еще в мае Лукашенко говорил, что готов встретиться с Зеленским для обсуждения проблем белорусско-украинских отношений и перспектив их урегулирования. Белорусский лидер допустил, что такая встреча может пройти и на Украине. Он добавил, что Белоруссия может быть втянут в военный конфликт только в одном случае – если на ее территорию будет совершена агрессия.

Зеленский в свою очередь отмечал, что Украина усиливает защиту северного направления, включая границу с Белоруссией, а также укрепляет фортификационные сооружения в Киевской и Черниговской областях.

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