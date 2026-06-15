Лукашенко объяснил критику Зеленского поговоркой «как поют, так и отпевают»

Еще в мае Лукашенко говорил, что готов встретиться с Зеленским для обсуждения проблем белорусско-украинских отношений и перспектив их урегулирования. Белорусский лидер допустил, что такая встреча может пройти и на Украине. Он добавил, что Белоруссия может быть втянут в военный конфликт только в одном случае – если на ее территорию будет совершена агрессия.