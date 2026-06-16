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Трамп сообщил о встрече с Зеленским на саммите G7 во Франции

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 во Франции и намерен вновь переговорить с ним позднее. Об этом американский лидер сообщил во время переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

«У нас была хорошая встреча. Я встречусь с ним еще раз позднее», – сказал Трамп.

Президент США также отметил, что внимание Вашингтона постепенно смещается с ситуации вокруг Ирана на украинское урегулирование. По его словам, американская сторона намерена сделать все возможное для завершения конфликта на Украине.

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Политика / Международные новости

Саммит G7 проходит во французском Эвиан-ле-Бене с 15 по 17 июня. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала официальных предложений о встрече Владимира Путина с Зеленским на полях форума. По его словам, официальные каналы связи между Россией и Украиной отсутствуют.

Песков также отметил, что российская позиция по возможным контактам с Киевом остается неизменной. По его словам, если Зеленский готов к серьезному и ответственному разговору, то «он всегда может приехать в Москву, где его примут».

15 июня Зеленский сообщил, что предложил Путину провести встречу во время саммита G7. По данным Tribune, украинская сторона передала соответствующее приглашение России и уведомила об инициативе Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Зеленского, ответа на предложение не последовало.

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