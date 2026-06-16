Фидан заявил об укреплении отношений России и Турции

Фидан находится с визитом в Москве по приглашению Лаврова. В российском МИДе сообщали, что на переговорах министры рассмотрят широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки. ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе писал, что Фидан также рассчитывает быть принятым президентом России Владимиром Путиным. На встрече он подтвердит готовность Турции принять новые российско-украинские переговоры.