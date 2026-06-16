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Фидан заявил об укреплении отношений России и Турции

Ведомости

Российско-турецкие отношения продолжают развиваться и укрепляться в направлении, которое установили президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

«В этом плане наши отношения выходят на уровень институализации», – сказал турецкий министр.

В ходе встречи Фидан также подчеркнул, что Турция готова сделать все, что от нее зависит, чтобы конфликт на Украине завершился.

Фидан: Турция готова сделать все для урегулирования украинского конфликта

Политика / Международные отношения

Фидан находится с визитом в Москве по приглашению Лаврова. В российском МИДе сообщали, что на переговорах министры рассмотрят широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки. ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе писал, что Фидан также  рассчитывает быть принятым президентом России Владимиром Путиным. На встрече он подтвердит готовность Турции принять новые российско-украинские переговоры.

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