Фидан заявил об укреплении отношений России и Турции
Российско-турецкие отношения продолжают развиваться и укрепляться в направлении, которое установили президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.
«В этом плане наши отношения выходят на уровень институализации», – сказал турецкий министр.
В ходе встречи Фидан также подчеркнул, что Турция готова сделать все, что от нее зависит, чтобы конфликт на Украине завершился.
Фидан находится с визитом в Москве по приглашению Лаврова. В российском МИДе сообщали, что на переговорах министры рассмотрят широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки. ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе писал, что Фидан также рассчитывает быть принятым президентом России Владимиром Путиным. На встрече он подтвердит готовность Турции принять новые российско-украинские переговоры.