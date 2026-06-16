Силы ПВО за семь часов уничтожили 151 беспилотник ВСУ над Россией
Российские средства противовоздушной обороны с 07:00 до 14:00 мск перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотник над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны были сбиты над различными регионами ЦФО, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
До этого Минобороны сообщало, что в ночь на 16 июня силы ПВО уничтожили 172 украинских БПЛА самолетного типа над 15 российскими регионами и акваториями морей.
Известно, что массированной атаке подверглась Курская область. Как сообщал губернатор Александр Хинштейн, за прошедшие сутки над регионом были сбиты 108 беспилотников. Кроме того, область подверглась 100 артиллерийским обстрелам. По словам главы региона, в результате атак погибших нет, но три человека получили ранения.
Также 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что украинский дрон повредил объект нефтеперерабатывающего завода. После этого там начался пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.