Силы ПВО за семь часов уничтожили 151 беспилотник ВСУ над Россией

Известно, что массированной атаке подверглась Курская область. Как сообщал губернатор Александр Хинштейн, за прошедшие сутки над регионом были сбиты 108 беспилотников. Кроме того, область подверглась 100 артиллерийским обстрелам. По словам главы региона, в результате атак погибших нет, но три человека получили ранения.