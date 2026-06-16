РФ и Турция договорились тесно взаимодействовать по безопасности в Черном море
Россия и Турция договорились о тесном взаимодействии по вопросам обеспечения безопасности в Черноморском регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве, сообщает «РИА Новости».
«Мы констатировали интенсивный характер диалога на всех уровнях – и на уровне президентов, между руководителями парламентов, между министерствами иностранных дел. На Анталийском дипломатическом форуме мы с господином Фиданом подписали очередной план консультаций между внешнеполитическими ведомствами, который успешно реализуется», – сказал Лавров. Он добавил, что президентам России и Турции доложат о результатах переговоров.
По словам Лаврова, Москву серьезно тревожат регулярные попытки Киева атаковать энергетическую инфраструктуру и судоходство в Черном море. «У нас вызывают озабоченность попытки киевского режима устраивать провокации с судами, которые везут зерно в Турецкую Республику, и с танкерами. И, конечно же, постоянные угрозы терактов против газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток"», – подчеркнул министр.
Лавров заявил, что Россия и Турция условились тесно взаимодействовать в вопросах обеспечения безопасности в Черноморском регионе, в Закавказье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
16 июня Фидан в ходе переговоров с Лавровым заявил, что Турция готова сделать все возможное для урегулирования конфликта на Украине, включая посредничество и предоставление площадки для переговоров. В тот же день Фидан отметил, что российско-турецкие отношения продолжают развиваться и укрепляться. 2 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что атаки Киева в Черном море являются «форменным разбоем», и Москва готова к тесному сотрудничеству с Турцией для стабилизации обстановки в регионе.