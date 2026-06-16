РФ и Турция договорились тесно взаимодействовать по безопасности в Черном море

16 июня Фидан в ходе переговоров с Лавровым заявил, что Турция готова сделать все возможное для урегулирования конфликта на Украине, включая посредничество и предоставление площадки для переговоров. В тот же день Фидан отметил, что российско-турецкие отношения продолжают развиваться и укрепляться. 2 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что атаки Киева в Черном море являются «форменным разбоем», и Москва готова к тесному сотрудничеству с Турцией для стабилизации обстановки в регионе.