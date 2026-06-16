Путин вечером 17 июня встретится с главой МИД Турции Фиданом

16 июня глава турецкой дипломатии провел переговоры с Лавровым. Во время встречи он заявил об укреплении российско-турецких отношений. Кроме того, Фидан подтвердил готовность Анкары содействовать урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Турция готова выполнять посреднические функции или предоставить площадку для переговоров, если это будет способствовать достижению мира.