Путин вечером 17 июня встретится с главой МИД Турции Фиданом
Президент РФ Владимир Путин вечером 17 июня проведет встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
По его словам, глава турецкого внешнеполитического ведомства, который находится в Москве с визитом, сам обратился с просьбой о встрече с российским лидером.
«И эта просьба будет удовлетворена. Наш президент примет министра иностранных дел Турции завтра вечером ориентировочно в 8 часов вечера», – сказал Ушаков.
Фидан прибыл в Москву по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В МИД России сообщали, что стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки.
16 июня глава турецкой дипломатии провел переговоры с Лавровым. Во время встречи он заявил об укреплении российско-турецких отношений. Кроме того, Фидан подтвердил готовность Анкары содействовать урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Турция готова выполнять посреднические функции или предоставить площадку для переговоров, если это будет способствовать достижению мира.