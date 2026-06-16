FT: США и ЕС обсуждают особый доступ союзников к передовым ИИ-моделям

Ситуация усилила обеспокоенность в Европе по поводу зависимости от американских технологий, пишет FT. В Брюсселе считают, что ограничения со стороны США подчеркивают необходимость укрепления собственного технологического суверенитета и увеличения инвестиций в европейские разработки в области ИИ. Критически к действиям Вашингтона отнеслись и представители американской технологической отрасли. Ассоциация SIIA, в которую входят Apple, Amazon и Google, предупредила, что ограничение доступа к передовым ИИ-моделям может подорвать глобальное распространение американских технологий.