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FT: США и ЕС обсуждают особый доступ союзников к передовым ИИ-моделям

Ведомости

США и страны Евросоюза (ЕС) обсуждают создание схемы «доверенных партнеров», которая позволит ближайшим союзникам Вашингтона получать привилегированный доступ к самым передовым моделям искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, переговоры начались после решения администрации президента США Дональда Трампа запретить компании Anthropic поставлять свою новейшую ИИ-модель зарубежным клиентам по соображениям национальной безопасности.

Как сообщили источники FT, министр торговли США Говард Латник обсудил инициативу с европейскими дипломатами на полях саммита G7 во Франции. В обсуждении также примут участие руководитель Anthropic Дарио Амодеи и глава OpenAI Сэм Альтман. Ожидается, что лидеры стран продолжат обсуждение проекта на встрече в Эвиане.

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Технологии / Интернет и digital

Согласно рассматриваемой схеме, страны, признанные «доверенными партнерами» США, смогут получать доступ к новейшим разработкам американских компаний в сфере искусственного интеллекта. Еврокомиссар по технологиям Хенна Вирккунен заявила FT, что Вашингтону следует избегать «дискриминационных» мер в отношении союзников, включая Евросоюз.

15 июня администрация США потребовала от Anthropic прекратить доступ иностранных пользователей к моделям Mythos и Fable после обнаружения способа обхода встроенных ограничений безопасности. Компания сообщила, что работает с американскими властями над устранением выявленных рисков.

Ситуация усилила обеспокоенность в Европе по поводу зависимости от американских технологий, пишет FT. В Брюсселе считают, что ограничения со стороны США подчеркивают необходимость укрепления собственного технологического суверенитета и увеличения инвестиций в европейские разработки в области ИИ. Критически к действиям Вашингтона отнеслись и представители американской технологической отрасли. Ассоциация SIIA, в которую входят Apple, Amazon и Google, предупредила, что ограничение доступа к передовым ИИ-моделям может подорвать глобальное распространение американских технологий.

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