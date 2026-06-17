FT: ЕС работает над срочным пакетом мер по улучшению отношений с Арменией
Еврокомиссия (ЕК) в срочном порядке работает над созданием пакета мер, которые позволят объединению улучшить торговые отношения с Арменией в связи с экономическими ограничениями со стороны РФ, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
«Европейская комиссия разрабатывает так называемые автономные торговые меры, которые снизят пошлины на экспорт армянских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции», – отметили авторы материала.
Собеседники издания рассказали, что новые европейские меры затронут около 20 категорий товаров. Их официально выдвинут для рассмотрения в течение нескольких недель. По словам двоих из четырех источников, принятие инициативы может приостановить вопрос армянского коньяка, если учитывать важность производства этого продукта для Франции.
Россельхознадзор с 12 июня 2026 г. ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Решение было принято из-за систематических выявлений карантинных объектов. С мая служба поэтапно ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции. Она также не раз направляла армянской стороне сведения о нарушении поставок. Но в июне было обнаружено три случая заражения капровым жуком орехов, сушеных персиков и сушеных томатов из Армении.
10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что армянские власти уже приняли закон о вступлении в Евросоюз (ЕС), поэтому вопрос членства республики в ЕАЭС стоит ребром. «Здесь придется, конечно, разбираться оперативно», – сказал министр.
7 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что республику нельзя исключить из ЕАЭС. Он подчеркнул, что страна пока объективно не готова к членству в ЕС. По его словам, референдум по вопросу выхода из ЕАЭС или вступления в Евросоюз возможен только при наличии официальной заявки или уже полученного статуса члена ЕС. Ни того, ни другого у Еревана нет.