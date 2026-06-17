FT: ЕС работает над срочным пакетом мер по улучшению отношений с Арменией

7 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что республику нельзя исключить из ЕАЭС. Он подчеркнул, что страна пока объективно не готова к членству в ЕС. По его словам, референдум по вопросу выхода из ЕАЭС или вступления в Евросоюз возможен только при наличии официальной заявки или уже полученного статуса члена ЕС. Ни того, ни другого у Еревана нет.