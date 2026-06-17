«Единая Россия» предложила заменить предупреждениями штрафы за мелкие нарушения
«Единая Россия» предложила заменить административные штрафы на предупреждения для граждан и малого бизнеса при совершении мелких или первичных нарушений. С таким заявлением выступил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, сообщает официальный Telegram-канал партии.
По его словам, в практике применения законов существует много перегибов. В частности, территориальные органы Росстата нередко выносят штрафы за непредоставление статистических данных даже в тех случаях, когда нарушение совершено впервые. Якушев отметил, что партия уже обратилась в Росстат с рекомендацией отказаться от подобной практики.
«Денег в бюджет это много не приносит, а для людей создает лишнюю головную боль», – заявил Якушев.
Якушев добавил, что государство тратит на судебные разбирательства по подобным делам больше времени и бумаг, чем составляет сумма самих штрафов. «Государство должно делать для граждан, для малого и среднего бизнеса больше и создавать возможности для развития, чтобы люди занимались своим делом, а не бегали по судам», – резюмировал он.
20 мая Якушев заявил, что партия должна «сохранять прямой и честный диалог» с избирателями, чтобы успешно провести выборы и получить поддержку граждан. 16 июня «Единая Россия» призвала к «более взвешенному» применению законодательства о нежелательных организациях и иностранных агентах в работе библиотек. В этот же день партия выступила с предложением установить для криптообменников переходный период до 1 июля 2027 г., чтобы они могли адаптироваться к новым требованиям регулирования.