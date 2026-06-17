«Единая Россия» предложила заменить предупреждениями штрафы за мелкие нарушения

Якушев добавил, что государство тратит на судебные разбирательства по подобным делам больше времени и бумаг, чем составляет сумма самих штрафов. «Государство должно делать для граждан, для малого и среднего бизнеса больше и создавать возможности для развития, чтобы люди занимались своим делом, а не бегали по судам», – резюмировал он.