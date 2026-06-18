Российские войска нанесли удар по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки ВСУ

В ночь на 15 июня российские войска также нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования – в Киеве были поражены завод «Радар», цех на киностудии им. Довженко, предприятия «Беспилотные технологии», «Маяк», «Буревестник», «Укр армо тех», Киевский агрегатный завод и авиаремонтный завод №410, а также инновационный терминал «Новой почты». Удары стали ответом на атаку ВСУ по колледжу в Старобельске 22 мая, где погиб 21 человек.