Российские войска нанесли удар по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки ВСУ
Вооруженные силы России в ночь на 18 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ в Мах.
По данным ведомства, поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.
Удар нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима, подчеркнули в Минобороны. О последствиях ударов не сообщается.
15 июня Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические акты киевского режима. В ту же ночь силы ПВО перехватили 123 украинских беспилотника над 11 регионами России и акваториями двух морей.
В ночь на 15 июня российские войска также нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования – в Киеве были поражены завод «Радар», цех на киностудии им. Довженко, предприятия «Беспилотные технологии», «Маяк», «Буревестник», «Укр армо тех», Киевский агрегатный завод и авиаремонтный завод №410, а также инновационный терминал «Новой почты». Удары стали ответом на атаку ВСУ по колледжу в Старобельске 22 мая, где погиб 21 человек.