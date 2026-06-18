Сын экс-президента США Байдена стал директором фонда при наркодиспансере
Наркологический диспансер Peak Path Health в Лос-Анджелесе назначил сына бывшего президента США Джо Байдена Хантера советником организации и исполнительным директором ее благотворительного фонда. Об этом сообщил телеканал Newsmax со ссылкой на заявление учреждения.
«Фонд стремится помочь людям, у которых может не быть финансовых возможностей для получения долгосрочной поддержки, необходимой для устойчивого выздоровления», – говорится в сообщении организации.
17 апреля New York Post со ссылкой на источник сообщал, что Байден-младший проживает в одном из пригородов Лос-Анджелеса, несмотря на появлявшиеся сообщения о его пребывании в ЮАР. По данным издания, сын бывшего президента скрывается от кредиторов на фоне долгов, превышающих $20 млн. Собеседники газеты утверждали, что информация о его нахождении в ЮАР распространялась намеренно, чтобы создать впечатление о тяжелом финансовом положении сына экс-президента.
В июне 2024 г. Хантер Байден был признан виновным по делу о незаконной покупке оружия. Обвинения касались приобретения револьвера в 2018 г. В декабре того же года тогдашний президент США Джо Байден подписал указ о помиловании сына, заявив, что уголовное преследование носило политический характер и было направлено против его семьи.