Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,819+0,36%MGTS1 214+0,33%BISVP10,22-0,49%IMOEX2 437,12-1,93%RTSI1 055,35-1,93%RGBI118,15-0,12%RGBITR782,5-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сын экс-президента США Байдена стал директором фонда при наркодиспансере

Ведомости

Наркологический диспансер Peak Path Health в Лос-Анджелесе назначил сына бывшего президента США Джо Байдена Хантера советником организации и исполнительным директором ее благотворительного фонда. Об этом сообщил телеканал Newsmax со ссылкой на заявление учреждения.

«Фонд стремится помочь людям, у которых может не быть финансовых возможностей для получения долгосрочной поддержки, необходимой для устойчивого выздоровления», – говорится в сообщении организации.

17 апреля New York Post со ссылкой на источник сообщал, что Байден-младший проживает в одном из пригородов Лос-Анджелеса, несмотря на появлявшиеся сообщения о его пребывании в ЮАР. По данным издания, сын бывшего президента скрывается от кредиторов на фоне долгов, превышающих $20 млн. Собеседники газеты утверждали, что информация о его нахождении в ЮАР распространялась намеренно, чтобы создать впечатление о тяжелом финансовом положении сына экс-президента.

В июне 2024 г. Хантер Байден был признан виновным по делу о незаконной покупке оружия. Обвинения касались приобретения револьвера в 2018 г. В декабре того же года тогдашний президент США Джо Байден подписал указ о помиловании сына, заявив, что уголовное преследование носило политический характер и было направлено против его семьи.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь