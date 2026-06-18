Сын экс-президента США Байдена стал директором фонда при наркодиспансере

17 апреля New York Post со ссылкой на источник сообщал, что Байден-младший проживает в одном из пригородов Лос-Анджелеса, несмотря на появлявшиеся сообщения о его пребывании в ЮАР. По данным издания, сын бывшего президента скрывается от кредиторов на фоне долгов, превышающих $20 млн. Собеседники газеты утверждали, что информация о его нахождении в ЮАР распространялась намеренно, чтобы создать впечатление о тяжелом финансовом положении сына экс-президента.