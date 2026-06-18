Файзуллин: решение о дифференциации ставок по семейной ипотеке примут 19 июня

16 июня Минфин предложил уменьшить финансирование семейной ипотеки в 2026 году, чтобы перенаправить средства на другие социальные программы. 18 июня Файзуллин подтвердил, что решение о дифференциации ставок будет принято в ближайшее время. В мае эксперты отметили рост реальных скидок на квартиры в Московском регионе, связывая это с охлаждением спроса и высокой ключевой ставкой.