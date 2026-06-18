Файзуллин: решение о дифференциации ставок по семейной ипотеке примут 19 июня
Окончательное решение о дифференциации ставок по семейной ипотеке будет принято в пятницу, 19 июня, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в кулуарах саммита Россия – АСЕАН в Казани, передает «РИА Новости».
«Основной принцип – чтобы семьи с двумя детьми желали родить третьего. И у них будет самая низкая ставка», – сказал Файзуллин.
Он добавил, что у семей с двумя детьми ставка будет чуть побольше, а самая высока ставка – у пар с одним ребенком. «Окончательный процент, я думаю, решится, наверное, завтра», – подчеркнул министр.
Файзуллин подчеркнул, что Минстрой хочет, чтобы ставка была ниже, поскольку это влияет на развитие строительной отрасли, продаваемость жилья и активное развитие градостроительного потенциала.
Минфину и Минстрою было поручено до 1 июля проработать предложения о введении дифференцированной по количеству детей ставки по семейной ипотеке.
16 июня Минфин предложил уменьшить финансирование семейной ипотеки в 2026 году, чтобы перенаправить средства на другие социальные программы. 18 июня Файзуллин подтвердил, что решение о дифференциации ставок будет принято в ближайшее время. В мае эксперты отметили рост реальных скидок на квартиры в Московском регионе, связывая это с охлаждением спроса и высокой ключевой ставкой.